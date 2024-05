REGENSBURG. Am späten Montagabend kam es am Donauufer in der Regensburger Innenstadt zu einem Raubdelikt. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 27. Mai, wurde ein 19-Jähriger gegen 21:15 Uhr in der Thundorferstraße durch vier Männer angesprochen und nach einem Joint gefragt. Als der 19-Jährige verneinte, kam es zum Streit zwischen den Personen. In Zuge dessen wurde der 19-Jährige durch die Männer körperlich angegangen und geschlagen. Die Täter entwendeten hierbei auch die Schuhe und das Mobiltelefon des jungen Mannes und flüchteten anschließend von der Tatörtlichkeit.

Im Laufe der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei der vier Tatverdächtigen festgenommen werden. Es handelt sich um einen 40-jährigen, einen 21-jährigen und einen 27-jährigen tunesischen Staatsangehörigen. Die drei Männer werden im Laufe des Dienstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, welcher über die Haftfrage entscheidet.

Die Fahndung nach dem vierten Täter gestaltete sich bisher erfolglos. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie am Montagabend im Bereich der Thundorferstraße in Regensburg den Vorfall beobachtet oder können Sie sonstige sachdienliche Angaben machen? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.