ALTDORF. (559) Am Montagabend (27.05.2024) kam es in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land) aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Ein 37-jähriger Mann erlitt hierdurch schwere, nicht lebensbedrohliche, Brandverletzungen.



Nach bisherigem Ermittlungsstand hantierte der 37-jährige Bewohner eines Hauses in der Dieselstraße in dem Anwesen mit einem Bunsenbrenner, welcher an einer Propan-Gasflasche verbunden war.

Hierbei ereignete sich gegen 19:00 Uhr sich aus noch nicht geklärter Ursache eine Verpuffung, in dessen Verlauf sich der Mann schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Brandverletzungen zuzog. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Zudem wurde durch die Verpuffung ein Fenster des Gebäudes aus dem Anwesen gedrückt und mehrere Dachziegel davongeschleudert. Diese beschädigten zwei vor dem Anwesen geparkte Fahrzeuge.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Geschehens aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.



