NÜRNBERG. (558) Ein Graffito mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt ist am Montagabend (27.05.2024) bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zur Anzeige gebracht worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nürnberg entgegen.



An der Hauswand des Notausganges einer Universität in der Langen Gasse ist von einem Unbekannten der Schriftzug "FREE GAZA FROM HAMAS" mit rotem Lack auf einer Fläche von etwa zwei Meter mal zwei Meter angebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.



Erstellt durch: Robert Sandmann