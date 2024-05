DEGGENDORF. Gestern Vormittag (27.05.2024) konnten bei einer Kontrolle eines Passagiers eines Reisebusses circa 3,7 Kilogramm Cannabis aufgefunden werden. Nach richterlicher Vorführung wurde der Beschuldigte in eine JVA eingeliefert.

Die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten den Fernreisebus auf dem Weg nach Wien gegen 11.00 Uhr am Autobahnkreuz der A3 in Deggendorf. Bei der Kontrolle des 34-jährigen rumänischen Passagiers konnten in dessen Gepäck mehrere eingeschweißte Pakete aufgefunden werden. Die insgesamt circa 3,7 Kilogramm Cannabis wurden sichergestellt und der Rumäne vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Bei einer gestern Nachmittag erfolgten richterlichen Vorführung am Amtsgericht Deggendorf wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge erlassen und der Beschuldigte in eine umliegende JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 28.05.2024, 11.35 Uhr