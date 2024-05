GARS AM INN, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Montagabend, 27. Mai 2024, brach in einem Sägewerk ein Feuer aus, wobei ein Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich entstanden ist. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeistation Mühldorf übernommen.

Am Montag (27. Mai 2024), gegen 21.45 Uhr, ging die Meldung über den Brand in einem Sägewerk in Gars ein. Die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung und Einsatzkräfte der Polizei eilten an den Einsatzort. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Sägewerks bereits in Vollbrand.

Durch das rasche und professionelle Einschreiten der Wehren konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten musste eine Gleissperrung veranlasst werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Einschätzungen im niedrigeren sechsstelligen Bereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die Polizeiinspektion Waldkraiburg. Noch in den Abendstunden übernahm der Kriminaldauerdienst Traunstein die Ermittlungen vor Ort. Diese wurden am Dienstag von den Brandfahndern der Kriminalpolizeistation Mühldorf unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein fortgeführt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte die Brandursache bei einem Blitzeinschlag gelegen haben. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang keine. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen dauern aber noch an.