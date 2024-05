NEUREICHENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am 27.05.2024, 16:25 Uhr, befuhr ein Kradfahrer mit seinem Roller die Staatsstraße von Langbruck in Richtung Klafferstraß. Im Auslauf einer leichten Linkskurve kam dieser vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme nach rechts in den Grünstreifen, touchierte dort einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen und fuhr einige Meter im Straßengraben weiter.

Nach ca. 30 Metern Fahrt im Straßengraben stürzte der Kradfahrer, ohne jeglichen Anhalteversuch. Der Kradfahrer, ein 73-jähriger Urlauber aus Frankreich, war nicht ansprechbar und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau, Sozia auf dem Krad, kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Freyung. Die Feuerwehren Neureichenau und Klafferstraß waren am Unfallort zur Verkehrslenkung eingesetzt, um 19:00 Uhr wurde die Staatsstraße wieder freigegeben. Weitere Maßnahmen werden am Folgetag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau getroffen.

Veröffentlicht: 28.05.2024, 07.11 Uhr