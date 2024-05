HELMBRECHTS, LKR. HOF. Am Montagnachmittag brannte ein Wohnhaus in Helmbrechts. Drei Bewohner wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt.

Am Montagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, brach in der Bismarckstraße in Helmbrechts ein Brand in einem Wohnhaus aus. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte standen zwei Stockwerke bereits in Vollbrand. Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Drei Bewohner wurden mit leichten Verletzungen in die Kliniken Hof und Bayreuth gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.