WÜRZBURG / SANDERAU. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Huttenstraße. Eine anfänglich unbekannte Person hatte aus einem Wohnhaus mit einer Pistole in die Luft geschossen. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um eine Schreckschusspistole.

Dem momentanen Sachstand nach hielt gegen 15:30 Uhr ein 39-Jähriger in Anwesenheit seines Mitbewohners eine Pistole aus dem Fenster und schoss in die Luft. Ein Passant verständigte daraufhin die Polizei. Da die Lage zunächst unklar war, kamen mehrere Streifen teilweise mit Schutzausstattung zur Einsatzörtlichkeit in der Huttenstraße.

Die Beamten konnten die beiden Männer widerstandslos vorläufig festnehmen und stellten die legal besessene Schreckschusspistole im Rahmen einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung sicher. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die Beiden wieder auf freien Fuß gesetzt.