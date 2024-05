Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und der Stadt Lindau.

LINDAU. Am 06.05.2024 kamen Frau Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons und Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler zum jährlichen Sicherheitsgespräch im Rathaus der Stadt Lindau zusammen.

Sicherheitsgespräche sind ein regelmäßiges Zusammenkommen der Sicherheitsbehörden, um sich gemeinsam ein Bild über die Kriminalitätsentwicklung zu machen, mögliche gemeinsame Strategien dagegen zu entwickeln und aktuelle Problemstellungen zu erörtern.

Neben den Behördenleitungen nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der Schutz- und Kriminalpolizei Lindau, der Grenzpolizei Lindau sowie die zuständigen Referats- und Abteilungsleitungen des Bürger- und Ordnungsamts sowie des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung am Informations- und Erfahrungsaustausch teil.

Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons bedankte sich zu Beginn für das Zusammenkommen und die gute Arbeit der Polizei in Lindau. Hierbei betonte sie insbesondere die vorbildliche polizeiliche Betreuung der aktuell laufenden Kunstausstellung in Lindau.

Polizeivizepräsident Dr. Stadler:

„Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Stadt Lindau funktioniert traditionell sehr gut und ist von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Dies spiegelte sich zuletzt in den gelungenen Abstimmungen anlässlich des Besuchs des Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder in Lindau wider.“

Gemeinsam wurde die vorliegende Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für den Bereich der Stadt Lindau erörtert. Im vergangenen Jahr stiegen die Fallzahlen in der Stadt Lindau leicht an. Mit 3.887 erfassten Straftaten registrierte die Polizei 282 Fälle mehr als im Jahr 2022. Dies entspricht einem Anstieg von 7,8 %, der nach Ende der Corona-Pandemie und der in diesem Rahmen stattgefundenen Beschränkungen im öffentlichen Bereich erwartbar war.

Die Aufklärungsquote verbesserte sich erneut von 83,9 % im Vorjahr auf 85,7 % im Jahr 2023. Dieser herausragende Wert verdeutlicht die Qualität der Sicherheitsbehörden in Lindau. Im Vergleich mit dem gesamtbayerischen Niveau, welches bei 68,7 % liegt, wird dieser Spitzenwert noch mehr verdeutlicht.

Anschließend stellte die Polizei die Verkehrsstatistik 2023 vor. Die Unfallzahlen in der Stadt Lindau stiegen von 874 im Vorjahr auf 911 an. Dies entspricht einem Anstieg von rund vier Prozent. Die Anzahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Personen lag bei 183 (Vorjahr: 146). Insgesamt starben im Jahr 2023 vier Personen bei Verkehrsunfällen.

Polizeivizepräsident Dr. Stadler zur diesjährigen Verkehrsstatistik der Stadt Lindau:

„Die Steigerung der tödlichen Verkehrsunfälle in Lindau nehmen wir sehr ernst. Jeder Verkehrstote ist einer zu viel! Hier legen wir insbesondere einen Schwerpunkt auf den Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Rad- und Pedelec-Fahrer.“

Die Polizeiinspektion Lindau wies in diesem Zusammenhang auf ein bevorstehendes Pedelec-Fahrtraining in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht hin.

Ein weiteres Thema im Sicherheitsgespräch war die Umsetzung des inzwischen in Kraft getretenen Cannabisgesetzes (CanG). Hier ist in einigen Bereichen die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gefragt und erforderlich. Die Grenzpolizei Lindau stellt in diesem Zusammenhang fest, dass sich Konsumenten häufig nicht im Klaren sind, dass eine Einfuhr von Cannabis aus dem Ausland nach wie vor nicht erlaubt ist.

Auch die Unterbringung von Personen in einer städtischen Obdachlosenunterkunft thematisierten die Besprechungsteilnehmer. Hier zogen die Behördenleitungen ein positives Fazit, nachdem es der Stadt Lindau im engen Schulterschluss mit der Polizei gelang, vermehrte Sicherheitsstörungen durch eine Einzelperson zu unterbinden.

Weiter berichtete die Polizeiinspektion Lindau vom bevorstehenden Ausbildungsbeginn der Sicherheitswacht Lindau im Juni. Oberbürgermeisterin Dr. Alfons freut sich, dass die neue Sicherheitswacht Lindau nun wie geplant ihren Dienst aufnehmen kann.

Zum Abschluss bedankten sich die Behördenleiter für den offenen Austausch und betonten nochmals die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lindau und der Polizei.

