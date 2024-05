NÜRNBERG. (552) Am Sonntagabend (26.05.2024) fanden sich, nach dem Gewinn der türkischen Fußballmeisterschaft durch den Verein Galatasaray Istanbul, gut 1000 Personen spontan am Nürnberger Plärrer ein. Die Polizei musste mehrfach, unter anderem wegen des Zündens von Pyrotechnik, einschreiten.



Nachdem der Fußballverein Galatasaray Instanbul die Meisterschaft der türkischen Fußballiga gewann, strömten bis 1000 Personen zum Plärrer um dort den Sieg zu feiern. Da sich eine Vielzahl von Personen auf der Fahrbahn aufhielten, mussten Einsatzkräfte der Polizei den Plärrer für den Fahrzeugverkehr sperren.

In der Menge zündeten Unbekannte eine Vielzahl von Böller, Rauchtöpfen und bengalischen Fackeln. Zudem schlichteten Einsatzkräfte mehrfach persönliche Konflikte in der Menge um körperliche Auseinandersatzungen zu unterbinden. Hierzu wurden auch eine Vielzahl von Lautsprecherdurchsagen durchgeführt. In diesem Zusammenhang mussten 35 Personen des Platzverwiesen werden.

Weiterhin stellten die Beamten mehrere bengalische Fackeln sowie Rauchtöpfe sicher und leiteten gegen einen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ein, da dieser mehrere nicht zugelassene Böller mit sich führte.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Spontanfeier endete gegen 22:30 Uhr. Der Fahrbetrieb der öffentlichen Verkehrsmittel war nicht beeinträchtigt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte war, unterstützt von Einheiten aller umliegenden Dienststellen, mit gut 20 Streifenbesatzungen im Einsatz.

Erstellt durch: Michael Petzold