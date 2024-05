BAB A3, PASSAU. Am Samstag (25.05.2024) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau ein Fahrzeug an der Rastanlage Donautal-West. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Pkw zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Kripo Passau ermittelt.

Am Samstagnachmittag kontrollierten Fahnder einen Toyota mit belgischer Zulassung auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Im Laufe der Kontrolle ermittelten die Beamten, dass zu dem Fahrzeug eine aktuelle Fahndungsausschreibung aus Norwegen zur Sicherstellung aufgrund eines Eigentumsdelikts besteht. Ersten Erkenntnissen nach haben die beiden Insassen, ein 68-jähriger Rumäne und sein 18-jähriger Sohn, den Toyota wohl in Belgien erworben. Das Fahrzeug sowie die mutmaßlich gefälschten Dokumente wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen, diese dauern an.

