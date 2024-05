808. Anlagebetrug – Milbertshofen

Am Donnerstag, 23.05.2024, gegen 11:30 Uhr, verständigte eine Bankmitarbeiterin den Polizeinotruf 110. Ihr war aufgefallen, dass einer ihrer Kunden, ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München, ungewöhnlich hohe Überweisungen vorgenommen hatte.

Für die hinzugerufenen Polizeibeamten stellte sich folgender Sachverhalt dar:

Der über 80-Jährige meldete sich online bei einer Bank an, von dieser er über einen Podcast erfahren hatte. Dabei wurde ihm, bei einem Einsatz von mehreren Hundert Euro ein Gewinn von mehreren Zehntausend Euro versprochen.

Im Anschluss hielt der über 80-Jährige über mehrere Tage Kontakt zu einer unbekannten Täterin, welche sich als Mitarbeiterin der Bank ausgab. Diese versprach dem über 80-Jährigen einen Gewinn in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Der Senior wurde dabei aufgefordert, vorab Steuern für diesen Gewinn zu bezahlen, um anschließend den Gewinn erhalten zu können.

Der über 80-Jährige überwies daraufhin den geforderten Betrag in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 71 (Wirtschaftsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

809. Raubdelikt – Neuhausen

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 17:20 Uhr, näherte sich ein bislang unbekannter Täter von hinten einer Kassiererin eines Verbrauchermarktes. Als diese die Kasse geöffnet hatte, schlug ihr der bislang unbekannte Täter auf ihre Hände und griff in das Bargeldfach der Kasse. Er entnahm das Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und entfernte sich anschließend sofort aus dem Verbrauchermarkt.

Der Täter konnte durch eine weitere Angestellte des Verbrauchermarktes fußläufig bis in die Marsstraße verfolgt werden. Hier stieg er auf einen E-Scooter und entfernte sich in Richtung Maillinger Straße.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 178 cm groß, hellhäutig, schmale Lippen; er war mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Sonnenbrille, schwarzen Softshelljacke und einer schwarzen Jeanshose bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Weiglstraße, Klarastraße, Marsstraße, Maillinger Straße, und Rupprechtstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

810. Unfall; eine Person tödlich verletzt – Nymphenburg

Am Samstag, 25.05.2024, gegen 20.30 Uhr, befand sich eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München auf ihrem Balkon, als aus bislang unbekannten Gründen die Bodenfläche einbrach. Die Seniorin fiel nach unten auf den darunter liegenden Balkon einer weiteren Wohnung, durchschlug diesen und kam auf dem asphaltierten Boden zum Liegen. Ein Nachbar wurde aufgrund des Lärms auf die Situation aufmerksam und verständigte den Notruf.

Die 80-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Das Kommissariat 13 (u.a. häusliche Unfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

811. Versuchter Raub einer hochwertigen Uhr – Sendling

Am Samstag. 25.05.2024, gegen 19:30 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Unvermittelt wurde er durch einen bislang unbekannten Täter von hinten am Oberkörper umklammert und festgehalten. Während der 27-Jährige sich versuchte, aus der Umklammerung zu befreien, versuchte der Täter die am Handgelenk getragene Herrenarmbanduhr des 27-Jährigen zu lösen. Nachdem der Täter die Armbanduhr nicht erbeuten konnte, zog er aus seiner Jackentasche ein Messer und hielt es in Richtung des 27-Jährigen.

Im Anschluss flüchtete er. Der Täter verfolgte den 27-Jährigen noch kurz und setzte sich dann auf einen Motorroller, welcher von einem zweiten bislang unbekannten Täter in der Nähe wartete. Beide Täter entfernten sich im Anschluss ohne Tatbeute.

Der 27-Jährige verständigte nach dem Vorfall den Notruf der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab bislang keine Hinweise auf die Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 29-38 Jahre alt, 165-170 cm groß, ca. 90-110 kg schwer, orientalische bzw. indische Erscheinung, dickliche Figur, schwarze Haare, rundes volles Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, leicht faltiges Gesicht, schwarzer Vollbart, braune Augen; bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke, einem weiß-blau-gestreiften Hemd, einer schwarzen Jogginghose, dunkler Motorradhelm

Täter 2: (Rollerfahrer)

Männlich, dunkle Hautfarbe, arabisch bzw. indische Erscheinung, ein schwarzer Drei-Tage-Bart; bekleidet mit einer schwarzen Sonnenbrille, einer schwarzen Lederjacke, schwarzer Hose und schwarzem Motorradhelm

Der Motorroller hat die Farben schwarz/weiß/silber

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schaftlachstraße, Dietramszeller Straße und Bruderhofstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

812. Größerer Polizeieinsatz anlässlich lautstark feiernder Fußballfans – Schwabing

Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 20:30 Uhr, fanden sich mehrere hundert Anhänger eines türkischen Sportvereins im Bereich des Siegestores ein, um die gewonnene Meisterschaft ihres Sportvereins zu feiern.

Dazu waren in der Spitze in etwa 500 feiernde Personen am und um das Siegestor festzustellen. Einige Personen kamen hierzu mit ihren Kraftfahrzeugen zum Siegestor, stellten ihre Fahrzeuge verbotswidrig und behindernd auf der Leopoldstraße ab, schwenkten Fahnen, hupten und brannten verbotswidrig pyrotechnische Gegenstände ab.

Aus diesem Grund musste die Münchner Polizei die Lepoldstraße auf Höhe der Georgenstraße in südliche Fahrtrichtung und die Ludwigstraße auf Höhe der Schellingstraße in nördliche Fahrtrichtung komplett sperren. Ebenso musste der Fahrzeugverkehr in der Akademiestraße und der Adalbertstraße auf die Ludwigstraße abgeleitet werden. Der öffentliche Personennahverkehr wurde entsprechend umgeleitet. Die Verkehrssperren dauerten bis ca. 22:45 Uhr an.

Im Zuge der Feierlichkeiten musste die Münchner Polizei mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten feststellen und ahnden (unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Sprengstoffgesetz und der Straßenverkehrsordnung).

Teilnehmer der Feierlichkeiten zeigten sich teilweise unzugänglich für verbale polizeiliche Ansprachen. Es musste daher vereinzelt unmittelbarer Zwang eingesetzt werden.

Die Münchner Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, unter anderem mit einem Einsatzzug der Bereitschaftspolizei und Kräften der Münchner Einsatzhundertschaft.

Die Anhänger beendeten die Feierlichkeiten gegen 23:15 Uhr.