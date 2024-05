GELCHSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Die Kreisstraße zwischen Gelchsheim und Baldersheim war für mehrere Stunden gesperrt. Neben Polizei- und Rettungskräften war auch ein Sachverständigter vor Ort.

Der Unfall hat sich gegen 18:00 Uhr auf der Kreisstraße 43 ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 73-jährige Fahrerin eines Ford von Gelchsheim nach Baldersheim. Aus derzeit unbekannter Ursache geriet die Frau auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden Opel.

In Folge des Zusammenstoßes wurden sowohl die 73-jährige Unfallverursacherin, als auch ihre 70-jährige Unfallgegnerin schwer verletzt. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes mussten beide Frauen mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Kliniken geflogen werden. Die 73-Jährige verstarb dort im Laufe der Nacht in Folge ihrer Verletzungen.

Zur Versorgung der Unfallbeteiligten, der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge erfolgte eine mehrstündige Vollsperrung der Fahrbahn. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg zogen die Beamten zur exakten Klärung des Unfallgeschehens auch einen Sachverständigen hinzu.

Die freiwillige Feuerwehr aus Baldersheim, Gelchsheim und Sonderhofen waren im Einsatz, ebenso wie der Rettungsdienst und die Polizei aus Ochsenfurt.