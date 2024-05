MEMMINGEN/LKR. NEU-ULM/KEMPTEN. Ein 49-Jähriger entwendet Fahrräder in einem Gesamtwert von etwa 130.000 Euro. Sein 33-jähriger Komplize verbringt die Beute ins Ausland und verkauft sie dort weiter. Über die Ortung eines entwendeten Fahrrades deckt die Polizei die Tatserien in den Bereichen Memmingen, Kempten und dem Landkreis Neu-Ulm auf.

Im Juni 2023 zeigte ein 26-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Memmingen den Diebstahl seines Fahrrads im Stadtgebiet Memmingen an. Der Geschädigte informierte die Polizei im Rahmen seiner Anzeigeerstattung, dass sein Fahrrad mit einem Ortungsgerät ausgestattet sei. Wenige Tage später meldete sich der 26-Jährige erneut bei der Polizei und teilte den Beamten den Standort seines Fahrrads mit. Mit Unterstützung durch Einsatzkräfte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm konnte die Polizei das Fahrrad in einem Mehrfamilienhaus in Vöhringen orten. Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Memmingen angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur das Fahrrad des Anzeigeerstatters, sondern auch weitere entwendete, hochwertige Fahrräder in der Wohnung und dem Kellerbereich des Anwesens.

Gegen den Tatverdächtigen, einen 49-jährigen Mann, erlies das Amtsgericht Memmingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen bereits am 19.07.2023 Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Die Polizei nahm den 49-Jähirgen daraufhin fest und verbrachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass er eine Vielzahl von Fahrrädern in den Bereichen Ulm, Illertissen, Vöhringen, Altenstadt, Memmingen und Kempten entwendet hatte.

Neben dem Tatverdächtigen 49-Jährigen rückte ein weiterer Mann im Alter von 33 Jahren im Verlauf der Ermittlungen in das Visier der Ermittler. Diesem wirft die Polizei vor, die entwendeten Fahrräder gewerbsmäßig ins Ausland verbracht und dort verkauft zu haben. Auch gegen ihn erwirkte die Staatsanwaltschaft Memmingen im August 2023 einen Haftbefehl, welchen die Polizei ebenfalls vollstreckte. Auch den 33-Jährigen brachte die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt.

Zunächst ermittelte die Polizeiinspektion Memmingen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen in einer Vielzahl von Fällen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls von Fahrrädern im besonders schweren Fall gegen 49-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen erhob Ende April 2024 beim Amtsgericht Memmingen schließlich Anklage gegen die beiden Männer. Dem 49-jährigen Angeschuldigten wird gewerbsmäßiger Diebstahl in neun Fällen zur Last gelegt. Insgesamt geht es um zehn hochpreisige Fahrräder/Pedelecs in einem Gesamtwert von knapp 30.000 Euro.

Gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen ermittelten die Beamten wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei und Unterschlagung. Er soll drei der durch den 49-Jährigen gestohlenen Fahrräder/Pedelecs von diesem zum Zweck des Weiterverkaufs erhalten haben.

Den insgesamt entstandenen Entwendungsschaden beziffert die Polizei auf etwa 130.000 Euro. (PI Memmingen)

