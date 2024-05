MITTERFELS, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstagnachmittag (25.05.2024) kam es zu einem Zimmerbrand im Untergeschoss eines Seniorenheims in der Burgstraße. Zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt.

Über die Integrierte Leitstelle wurde der Brand gegen 15.00 Uhr gemeldet. Die Bewohner des Untergeschosses konnten evakuiert werden. Dennoch erlitten zwei Mitarbeiterinnen leichte Rauchgasvergiftungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Brand konnte durch zahlreiche Feuerwehrkräfte zügig gelöscht werden. Das Untergeschoss war in Folge des Brandes und der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Seniorinnen und Senioren konnten aber in einem freistehendem Geschoss untergebracht werden.

Die Ermittlungen zum Brandfall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Ersten Erkenntnissen nach ist eine fahrlässige Brandlegung nicht auszuschließen. Ein Bewohner hantierte wohl mit einem Feuerzeug und setzte dadurch die Reifen seines Rollators in Brand, weshalb das Feuer auf das ganze Zimmer übergegriffen haben soll. Ersten vorläufigen Schätzungen nach beläuft sich der Schaden am Gebäude aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten auf circa 100.000 Euro.

Veröffentlicht: 27.05.2024, 10.55 Uhr