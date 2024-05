PASSAU. Am frühen Morgen des 26.05.2024 ereignete sich auf der B12, Höhe Kohlbruck, ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Stadtgebiet Passau tödlich verletzt wurde.

Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeindegebiet Tettenweis war mit seinem Fahrzeug von Fürstenzell in Richtung Passau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 53-Jährige auf die Gegenfahrbahn, kollidierte frontal mit dem entgegen kommenden Fahrzeug des Passauers. Infolge des Zusammenstoßes wurde der 65-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte durch die Feuerwehren nur mehr tot geborgen werden. Der Unfallverursacher aus Tettenweis wurde folglich des Zusammenstoßes leicht verletzt, musste mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Passau verbracht werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau, ein Gutachter eingeschaltet. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B12 mehrere Stunden beidseitig gesperrt, diverse Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Passau im Einsatz. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Veröffentlicht: 27.05.2024, 06.57 Uhr