801. Brandfall – Obergiesing

Am Freitag, 24.05.2024, kam es gegen 15:15 Uhr, zu einem Brand in einem Krematorium. Der Grund hierfür war nach jetzigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt während einer Verbrennung, infolge dessen es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Ein Mitarbeiter des Krematoriums verständigte die Feuerwehr, die den weiterhin laufenden Verbrennungsvorgang absicherte. Es wurden keine Personen verletzt. Im Krematorium entstand Sachschaden durch die Rußbeschädigung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.

802. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; drei Personen verletzt – Fürstenried

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 15:30 Uhr, fuhr eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Hyundai Pkw auf der Buchendorfer Straße in Richtung Neurieder Straße. An der dortigen Einmündung wollte die 66-Jährige nach links in die Neurieder Straße einbiegen.

Zeitgleich fuhren ein 71-Jähriger mit Wohnsitz in Hessen mit einem VW Pkw und eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls mit einem VW Pkw nebeneinander auf den beiden Fahrstreifen der Neurieder Straße und wollten dieser geradeaus in Fahrtrichtung zur Autobahn A95 folgen.

Auf Höhe der Buchendorfer Straße bremste die 33-Jährige ab und kommunizierte der einbiegenden 66-Jährigen, dass diese auf die Neurieder Straße einfahren könne. Hierbei kam es jedoch zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw der 66-Jährigen und dem parallel auf dem zweiten Fahrstreifen der Neurieder Straße fahrenden Pkw des 71-Jährigen.

Die 66-Jährige sowie zwei Mitfahrerinnen des 71-Jährigen wurden jeweils leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 71-Jährige blieb unverletzt.

Die Fahrzeuge der 66-Jährigen sowie des 71-Jährigen wurden schwer beschädigt. Der Pkw der 33-Jährigen kollidierte mit keinem der beiden anderen Fahrzeuge.

Im Verlauf der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

803. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 22:15 Uhr, fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz mit einem Audi Pkw auf der Kapuzinerstraße in Fahrtrichtung zur Isar.

Zeitgleich ging eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Gehweg der Kapuzinerstraße.

Etwa auf Höhe der Pestalozzistraße überquerte die 31-Jährige die Kapuzinerstraße, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 53-Jährigen. Die 31-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde hierbei schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

804. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Maxvorstadt

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 20:40 Uhr, verständigte eine 22-Jährige mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Sie teilte mit, dass sie soeben im Treppenhaus ihres Wohngebäudes einen Mann wiedererkannt hatte, der sich bereits im Juni letzten Jahres, ebenfalls im Treppenhaus, ihr gegenüber entblößt hatte. Weiter hatte der damals unbekannte Mann vor der 22-Jährigen sexuelle Handlungen an sich selbst ausgeführt.

Die 22-Jährige hatte sich damals in ihre Wohnung geflüchtet, aber nicht die Polizei verständigt. Die nun hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den wiedererkannten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 28-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 28-Jährigen wurde Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

805. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Untergiesing

Am Samstag, 25.05.2024, gegen 13:45 Uhr, tätigte eine 25-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrem Vater Einkäufe in einem Lebensmittelgeschäft.

Als sich die 25-Jährige im Bereich der Leergutabgabe befand, berührte sie ein ihr unbekannter Mann mit seiner Hand an ihrem Gesäß. Die 25-Jährige verbat sich dies. Der Tatverdächtige ließ jedoch auch im weiteren Verlauf des Einkaufs nicht von der 25-Jährigen ab und verhielt sich aufdringlich. Als sich schließlich der Vater der 25-Jährigen zwischen den Tatverdächtigen und seine Tochter stellte, fasste der Tatverdächtige den Vater am Hals und würgte ihn. In der sich anschließenden Rangelei trat der Tatverdächtige auch die 25-Jährige in den Bauch und würgte sie ebenfalls. Zudem beleidigte er die 25-Jährige verbal.

Zwei Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäfts wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten der 25-Jährigen und ihrem Vater zu Hilfe. Sie hielten den Tatverdächtigen fest, woraufhin dieser von der 25-Jährigen abließ. Ein Kunde des Geschäfts, der ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam geworden war, verständigte den Polizeinotruf 110, woraufhin sofort mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatzort geschickt wurden.

Da der Tatverdächtige allerdings bereits des Geschäftes verwiesen worden war, wurde er vor Ort zunächst nicht mehr angetroffen. Er konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden.

Bei ihm handelt es sich um einen 57-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der 57-Jährige verhielt sich sehr aggressiv und beleidigte während seiner Festnahme die Polizeibeamten. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Der 57-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

806. Verkehrsunfall zwischen drei Pkw; vier Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 00:00 Uhr, standen ein 36-Jähriger sowie ein 54-Jähriger Taxifahrer, jeweils mit Wohnsitz in München, mit ihren beiden Taxis, beide Daimler Pkw, in der Nymphenburger Straße auf Höhe der Erzgießereistraße. Die beiden Fahrzeuge standen hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen, um mehreren wartenden Fahrgästen das Einsteigen zu ermöglichen.

Zeitgleich fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Nymphenburger Straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung, ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen.

Auf Höhe der Erzgießereistraße fuhr er von hinten auf das Taxi des 36-Jährigen auf, welches auf das Taxi des 54-Jährigen geschoben wurde. Letzteres wurde hierdurch wiederum gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Pkw geschoben.

Der Verkehrsunfall ereignete sich als mehrere wartende Fahrgäste gerade in die beiden Taxis einstiegen. Durch den Zusammenstoß wurden der 36-jährige Taxifahrer sowie ein 67-Jähriger und ein 44-jähriger Fahrgast, jeweils mit Wohnsitz in Italien, leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Fahrgast des 54-jährigen Taxifahrers, eine 72-Jährige mit Wohnsitz in Italien, wurde schwer verletzt und ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge des 33-jährigen Unfallverursachers sowie des 36-jährigen Taxifahrers wurden schwer beschädigt. Am Fahrzeug des 54-jährigen Taxifahrers sowie am geparkten Pkw entstand leichter Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss.

Für die Unfallaufnahme musste die Nymphenburger Straße für etwa drei Stunden teilweise komplett gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.