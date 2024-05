1108 - Verkehrsunfall mit verletzter Autofahrerin

Lauingen - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin ist es am Freitag (24.05.2024) in Lauingen gekommen.

Gegen 11:35 Uhr bog die 41-jährige Autofahrerin von der Brüderstraße nach links in die Herzog-Georg-Straße ein. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen in der Herzog-Georg-Straße gegen den rechten Bordstein. Sie steuerte daraufhin stark nach links, worauf ihr Wagen mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Omnibusses kollidierte, der von einem 40-Jährigen gefahren wurde.

Die 41-Jährige erlitt aufgrund des Unfalls und der Airbagauslösung ihres Autos leichte Verletzungen. Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Im Omnibus befanden sich keine Fahrgäste. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen der 41-Jährigen musste abgeschleppt werden.

1109 - Polizei kontrolliert berauschten PKW-Fahrer

Neusäß - Am 24.05.2024 kontrollierten gegen 21:30 Uhr die Beamten der

Polizeiinspektion Gersthofen einen 27-Jährigen in Neusäß in der Landrat-Dr.- Frey-Straße, welcher zuvor mit seinem PKW in Schlangenlinien durch Neusäß gefahren war. Die Beamten stellten vor Ort drogentypische Ausfallerscheinungen fest und ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin.

Der 27-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

1110 - Umfangreiche Vermisstensuche im Bereich Mering und Kissing

Mering - Am 25.05.2025 wurde in den Abendstunden eine 15-jährige Jugendliche durch ihre Eltern als vermisst gemeldet. Die Jugendliche befand sich in einer persönlichen Ausnahmesituation.

Durch die Polizei wurden zum Auffinden des Mädchens umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es waren neben mehreren Beamten des Streifendienstes auch zahlreiche Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeihubschrauber eingesetzt.

Die Vermisste konnte letztendlich durch den engagierten Einsatz aller Beteiligten gegen 04:00 Uhr in Mering aufgefunden werden.

1111 - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Laugna - Ohne Führerschein, dafür mit dem elterlichen Pkw und 4 gleichaltrigen Mitfahrern wurde am Sonntag, 26.05.2024 gegen 00:20 Uhr ein 16-Jähriger in Laugna von einer Streife der Polizei Wertingen angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer das Auto ohne Wissen der Eltern mit seinen Passagieren für eine nächtliche Spritztour nutzte.

Die Weiterfahrt wurde natürlich an Ort und Stelle unterbunden, die Insassen wurden von einer Erziehungsberechtigten der Mitfahrer abgeholt. Diese war zum Glück im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine entsprechende Anzeige wurde gegen den 16-Jährigen erstattet.

1112 - Brand mit Verletzten

Dillingen - Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung und zwei verletzten Personen kam es in der Nacht des Samstages, 25.05.2024 um kurz nach 23 Uhr.

In einer Einrichtung mit mehreren Bewohnern in der Alberthalstraße entzündete sich wohl der Akku eines E-Bikes, welches im Treppenhaus abgestellt war.

Durch die Verrauchung des Treppenhauses war es dadurch nicht mehr möglich, das Haus über diesen Weg zu verlassen, so dass die Rettung der Eingeschlossenen über die Drehleiter aus dem 1. und 2. OG erfolgen musste. Beim Brand an sich wurde das E-Bike und in der Nähe abgelegte Gegenstände zerstört. Zwei Personen erlitten wohl eine Rauchgasintoxikation und wurden in das Krankenhaus Dillingen eingeliefert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von vorläufig geschätzt ca. 20.000 Euro, hauptsächlich in Form von Ruß in Treppenhaus und Aufzug. Die Bewohner mussten kurzfristig anderweitig untergebracht werden, konnten aber danach wieder in ihre Wohnungen zurück.

Für die Löscharbeiten und Verkehrsmaßnahmen befanden sich die Feuerwehren aus Dillingen, Lauingen und Donaualtheim mit ca. 50 Mann vor Ort

1113 - Verkehrsunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Höchstädt/ Donau - Wohl unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol setzte sich ein 27-Jähriger am 25.05.2024 gegen 06:40 Uhr in der Lindenallee an das Steuer eines Pkw. Nachdem er schon beim Rangieren aus der Hofeinfahrt dort einigen Sachschaden am Zaun verursachte, prallte er beim Abbiegen in der Lindenallee mit höherer Geschwindigkeit gegen den dortigen Randstein. Da er dadurch in Schlingern geriet, prallte er zudem einem entgegenkommenden 38-Jährigem in dessen Fahrzeugheck. Anschließend fuhr der 27-Jährige in den Grünstreifen und blieb mit dem demolierten Pkw stehen.

Beide Pkw waren nach dem Zusammenprall mit diversen Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da sich bei Aufnahme durch die Polizei Dillingen Verdachtsmomente ergaben, dass der Fahrer des verursachenden Pkw unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und der Fahrer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten.

Es entstand Sachschaden am Zaun und den beiden Pkw in Höhen von gesamt ca. 20.300 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer wurde entsprechend angezeigt.