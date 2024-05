BAYREUTH. In der Nacht auf Sonntag geriet ein geparkter Audi im Ortsteil Oberpreuschwitz in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Am Sonntag gegen 2.20 Uhr, bemerkte ein Zeuge das brennende Auto auf einem Parkplatz in der Preuschwitzer Straße und setzte den Notruf ab. Neben Kräften der Bayreuther Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnten, kam auch eine Polizeistreife an den Brandort. Das Feuer verursachte einen Schaden von rund 15.000 Euro. Aufgrund des Verdachts der Brandstiftung übernahm im Anschluss die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen.

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Sonntag zwischen 1.45 Uhr und 2.20 Uhr in der Preuschwitzer Straße Wahrnehmungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.