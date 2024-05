EBERMANNSTADT, LKR. FORCHHEIM. In der Nacht auf Samstag verschafften sich Unbekannte Täter Zugang zum Gelände der Stadtwerke in Ebermannstadt und stahlen unter anderem Arbeitsmaschinen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstagvormittag bemerkte ein Mitarbeiter der Stadtwerke den Einbruch in das Gelände in der Forchheimer Straße und erstattete Anzeige bei der Polizei Ebermannstadt. Die Täter hatten sich offenbar im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zum Areal der Stadtwerke verschafft. Anschließend stahlen sie Arbeitsmaschinen, Werkzeuge und Kabel im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht auf Samstag Wahrnehmungen gemacht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wer hat verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich der Forchheimer Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.