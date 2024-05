Mit Pfefferspray aus Auto gesprüht - Polizei sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist aus einem mit mindestens vier Personen besetzten Audi Pfefferspray versprüht worden. Ein 24-jähriger Passant bekam von dem Spray etwas in sein Gesicht. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei Aschaffenburg nach Zeugen.

Gegen 03:15 Uhr befanden sich zwei 24-Jährige gemeinsam auf dem Nachhauseweg. Als die beiden über den Schloßplatz liefen, fuhr ein schwarzer Audi A3, besetzt mit mindestens vier Personen, mit Hanauer Zulassung an den beiden vorbei. Während der Fahrt sprühte der unbekannte Beifahrer Pfefferspray aus dem Auto und traf den 24-Jährigen im Gesicht. Der zweite 24-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Schlanke Statur

Schwarze Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend hat ein Mann am östlichen Ufer eines Badesees an seinem Glied manipuliert. Die Polizeiinspektion Obernburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 18:50 Uhr bemerkte eine junge Frau, dass sich ein unbekleideter Mann in dem Badesee in der Großwallstädter Straße aufhielt. Am Ufer manipulierte der Mann anschließend an seinem Glied. Der Mann bekleidete sich und entfernte sich in unbekannte Richtung, während die junge Frau die Polizei informierte.

Eine sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung nach dem Täter ist ohne Erfolg geblieben.

Die gesuchte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

circa 40 Jahre alt

Etwa 170cm groß

Circa 80kg

Trug ein grünes T-Shirt, schwarze Shorts, sowie eine Schildkappe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag zwischen 16:35 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW Clubmann Cooper am Kühlergrill sowie am vorderen Kennzeichen beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Weißenburger Straße auf einem Parkstreifen.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag zwischen 11:40 Uhr und 16:00 Uhr wurde ein grauer Skoda hinten rechts beschädigt. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Schluchthof" auf dem Parkplatz einer Gaststätte.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag zwischen 09:50 Uhr und 15:30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Das Auto parkte "am Floßhafen" am rechten Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag zwischen 11:15 Uhr und 11:54 Uhr wurde ein Pkw, welcher in der Würzburger Straße auf einem Parkplatz geparkt war, an der rechten Fahrertüre beschädigt.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen dem 18. Mai. 2024, 16:00 Uhr und dem 25. Mai. 2024, 15:30 Uhr wurde das Fenster eines Containers im "Wallstädter Weg" zerstört.

ASCHAFFENBURG, OT GAILBACH. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr wurde die Fensterscheibe eines schwarzen Audi, welcher in der Glaserstraße parkte, zerstört.

HAIBACH, LKR. ASCHAFEFNBURG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Photovoltaik-Anlage eines Garagendaches in der Jahnstraße beschädigt. Ein Unbekannter beschädigte diese mit einem schwarz/weißen Kindermountainbike der Marke "Cyco".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr parkten ein grauer Hyundai und ein roter Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Emmy-Noether-Straße. Beim gleichzeitigen rückwärts Ausparken, kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des rotes Audi A3 entfernte sich jedoch von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Am Samstag zwischen 14:20 Uhr und 20:35 Uhr wurde ein rot/grauer E-Scooter, welcher mit einem Zahlenschloss abgesperrt war, von der Bushaltestelle in der Elsavastraße entwendet.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 15:20 Uhr wurde in der Miltenberger Straße ein schwarzer Suzuki am linken vorderen Kotflügel beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTEBERG. Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es zwischen Röllbach und Großheubach zu einer Spiegelberührung zweier Pkw. Ein von Großheubach kommender blauer Pkw fuhr in der dortigen Rechtskurve nicht möglichst weit rechts. Hierdurch kam es mit dem entgegenkommenden weißen Toyota zur Berührung der Seitenspiegel. Der unbekannte Fahrer des blauen Pkw entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit.

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Samstagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde aus einem geparkten Pkw ein Geldbeutel und ein Handy entwendet. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Beim Trieb".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.