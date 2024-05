WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstagnachmittag, 25. Mai 2024, brach in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus, wobei ein 82-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Seine 85-jährige Ehefrau erlitt leichtere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen – das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Samstag (25. Mai 2024), gegen 13.15 Uhr, wählte eine 85-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Wolfratshausen den Notruf, um mittzuteilen, dass es im Haus eine Art Verpuffung gegeben hätte und es nun brenne. Die erste Polizeistreife der Polizeiinspektion Wolfratshausen konnte den 82-jährigen Ehemann der Mitteilerin aus dem stark verrauchten Keller bergen. Seine Frau konnte sich zuvor noch selbst ins Freie retten.

Die 85-Jährige wurde durch den Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Ehemann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in einer Spezialklinik medizinisch versorgt. Leider ist er dort am Sonntagvormittag (26. Mai 2024) seinen Verletzungen erlegen.

Die alarmierten Feuerwehren aus der Region konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich bewegen. Das Einfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen. Noch am gleichen Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Untersuchungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ist jetzt unter anderem die genaue Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.