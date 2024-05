Bad Grönenbach/A7 Am Samstag den 25.05.2024 gegen 15:15 Uhr befand sich eine vierköpfige Gruppe von Arbeitskollegen mit ihrem Pkw auf dem Nachhauseweg Richtung Mettmann. Bei der AS Bad Grönenbach in Fahrtrichtung Ulm verlor der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst in die Mittelschutzplanke. Danach kollidierte er mit der rechten Schutzplanke und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn. Dabei kam der Pkw in Schräglage, und letztlich auf der Fahrerseite liegend, mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Mutige Ersthelfer hielten sofort am Seitenstreifen, und halfen den verunglückten Insassen aus dem Fahrzeug. Diese wurden allesamt noch von den verständigten Rettungsdiensten auf der Autobahn erstversorgt und kamen anschließend mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Kempten. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, weshalb die Fahrbahn unter Mithilfe der Feuerwehren aus Bad Grönenbach und Dietmannsried kurzzeitig komplett gesperrt werden musste. Der auflaufende Verkehr wurde bis zur Beendigung der Unfallaufnahme an der AS Bad Grönenbach ab.- und umgeleitet. Es kam hierbei aufgrund erhöhten Ferienreiseverkehrs zu erheblichen Stauungen. Der Gesamtschaden am Pkw, sowie den beschädigten Leitplanken, beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.