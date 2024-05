HALLBERGMOOS, LKRS. FREISING.In der Nacht auf den gestrigen Freitag wurde eine 31-jährige Frau von einem zunächst Unbekannten angegriffen und sexuell bedrängt. Die polizeiliche Fahndung führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Gegen 00:30 Uhr war die geschäftsreisende 31-jährige Frau zu Fuß auf dem Rückweg zu ihrem Hotel, als sie ein ihr unbekannter Mann zunächst verfolgte. Als die Israelin den Mann in der Lilienthalstraße an sich vorbeigehen lassen wollte, versuchte dieser zunächst, die Frau zu küssen. Im weiteren Verlauf stieß er die 31-Jährige zu Boden und begann damit, sein Opfer gewaltsam zu entkleiden.

Nur durch die massive Gegenwehr der Frau ließ der Täter kurzzeitig von ihr ab, so dass dem leicht verletzten Opfer die Flucht und die Verständigung der Polizei gelang.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte in Tatortnähe ein 25-jähriger polnischer Staatsangehöriger durch Kräfte der Polizei Neufahrn unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut beantragte einen Haftbefehl gegen den aus Unterschleißheim stammenden, arbeitslosen Mann. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen erreichte die 31-jährige Frau gestern Mittag rechtzeitig den Rückflug in ihr Heimatland. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an. Insbesondere von Interesse sind etwa vier Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Opfers aufgehalten haben könnten. Diese Personen sowie eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 08122-9680 in Verbindung zu setzen.