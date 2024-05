BAMBERG. Am Freitagabend brach ein Feuer in einem Zimmer des Obdachlosenheims in der Theresienstraße aus. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Gegen 21 Uhr bemerkte ein Bewohner des Obdachlosenheimes schwarzen Rauch, der aus einem der Zimmer drang, und setzte den Notruf bei der Integrierten Leitstelle ab. Anschließend rückten er und ein weiterer Bewohner den Flammen mit einem Feuerlöscher zu Leibe, bis die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Einer der beiden zog sich dabei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. In dem betroffenen Zimmer befand sich ein Mann, der eine schwere Rauchgasvergiftung erlitt und von Kräften des Rettungsdienstes zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen etwa tausend Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Bewohner des Zimmers das Feuer selbst gelegt hat.