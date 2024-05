WEISSENOHE, LKR. FORCHHEIM. Am Freitagnachmittag geriet der Dachstuhl eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Weißenohe in Brand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Gegen 16 Uhr teilten Zeugen bei der Integrierten Leitstelle den Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Dorfhauser Straße mit. Glücklicherweise waren keine Menschen oder Tiere in Gefahr und die rund 50 Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnten die Flammen rasch löschen. Trotzdem brannte der Dachstuhl des Gebäudes größtenteils aus. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg.