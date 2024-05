WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Samstagabend wurden zwei Wahlkampfhelfer beim Plakatieren aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus angegangen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr plakatierten zwei Personen am Bahnhofsvorplatz Wahlwerbung der Partei "Bündnis 90/Die Grünen". Hierbei kam eine bislang unbekannte vierköpfige Gruppe auf sie zu. Eine männliche Person trat aus der Gruppe hervor, drängte einen Wahlhelfer zur Seite und riss zwei Wahlplakate ab. Als mehrere Passanten aufmerksam wurden, entfernte sich die Gruppe unerkannt in Richtung Ringpark.

Erste Fahndungsmaßnahmen der am Bahnhof stationierten Bundespolizei blieben erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahre alt

Etwa 165 cm groß bei sportlicher Figur

Dunklere Hautfarbe

Schwarze, kurze Haare

Trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit grauem Pelzkragen, eine dunkelblaue Sporthose mit einem dünnen, weißen Streifen an den Außenseiten und weiße Turnschuhe

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zu den Geschehnissen und deren Hintergründe übernommen.

Zeugen die Hinweise zur Identifizierung der Personengruppe oder sonstige sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.