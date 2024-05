BAD KISSINGEN. Im Bereich des Parkhauses kam es am Mittwochabend zu einem Raubdelikt unter Bekannten. Ein 19-Jähriger erbeutete unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Der junge Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr verabredete sich eine Gruppe junger Männer im Parkhaus in der Hemmerichstraße. Dem derzeitigem Ermittlungsstand nach soll der 19-jährige Tatverdächtige unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Rucksacks eines 16-Jährigen gefordert haben und weitere zwei Jugendliche bedroht haben. Währenddessen hielten zwei weitere junge Männer Ausschau nach Passanten, um den 19-Jährigen warnen zu können. Der 16-Jährige ließ daraufhin seinen Rucksack im Parkhaus stehen. Anschließend verließen alle drei bedrohten Männer das Parkhaus unverletzt. Der Tatverdächtige entwendete aus dem Rucksack eine geringe Menge Bargeld. Kurze Zeit später erkannte der 16-Jährige den 19-Jährigen in der Münchner Straße wieder und verständigte die Polizei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.