WÜRZBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagabend unterzogen Beamte der Bundespolizei einen 24-Jährigen in einer Regionalbahn einer Personenkontrolle. Hierbei fanden sie eine größere Menge Betäubungsmittel auf. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, führten die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei in einer Regionalbahn von Karlstadt in Richtung Würzburg eine Personenkontrolle durch. Bei dem 24-jährigen Reisenden aus Mittelfranken wurde etwa ein Kilogramm Haschisch aufgefunden.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und das Betäubungsmittel beschlagnahmt. Nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen, insbesondere der Wohnungsdurchsuchung, wurde der Mann wieder entlassen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.