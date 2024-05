STARNBERG.Rund 300 Personen versammelten sich am gestrigen Donnerstag zu einer Kundgebung auf dem Starnberger Kirchplatz. Aus polizeilicher Sicht verlief die Demonstration vollkommen störungsfrei.

Zwischen 17:30 Uhr und 18:40 Uhr hatten sich in der Spitze rund 300 Personen auf dem Kirchplatz eingefunden, wo im Rahmen einer genehmigten Versammlung mehrere Redebeiträge gehalten wurden.

Im Anschluss an die Veranstaltung begaben sich insgesamt etwa 50 Personen in Kleingruppen zur Starnberger Schlossberghalle, in der zu diesem Zeitpunkt eine geschlossene Veranstaltung der Partei AfD stattfand.

Die Polizei unter Führung des Starnberger Dienststellenleiters Bernd Matuschek und seines Stellvertreters Frank Brosch war mit eigenen Kräften sowie mit Unterstützung der zentralen Ergänzungsdienste aus Fürstenfeldbruck vor Ort und gewährleistete einen ordnungsgemäßen Ablauf beider Veranstaltungen. Wesentliche Sicherheitsstörungen wurden nicht gemeldet.