KITZINGEN. Ein gemeldeter Brand in einem Baucontainer sorgte am Donnerstagabend für einen Einsatz der Kitzinger Feuerwehr. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Papierrolle, welche auf dem Herd stand, in Brand geraten war.

Gegen 19:15 Uhr wurde Feuerwehr und Polizei über Notruf zu einem gemeldeten Baucontainerbrand auf einer Baustelle im Richthofen Circle gerufen. Vor Ort stieg den eintreffenden Einsatzkräften bereits starker Rauch entgegen. Die Feuerwehr Kitzingen öffnete den verschlossenen Container und konnte schnell Entwarnung geben. Eine auf dem eingeschalteten Herd abgestellte Industrie Papierrolle stand kurzzeitig in Flammen und war für die starke Rauchentwicklung verantwortlich. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen.