Körperverletzung in Getränkemarkt - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstagabend ist es in einem Getränkehandel zu einem körperlichen Übergriff gegen zwei Personen gekommen. Der Täter flüchtete im Anschluss. Die Polizei sucht nun mit einer Beschreibung nach dem Mann.

Der Vorfall hatte sich gegen 19:45 Uhr in dem separaten Getränkemarkt der EDEKA-Filiale am "Dämmer Tor" zugetragen. Dem Sachstand nach hielten sich ein 33-jähriger Mann und seine 31-jährige Begleiterin in den Verkaufsräumen auf, als ihnen ein bislang unbekannter Mann entgegentrat. Im weiteren Verlauf versetzte der Unbekannte dem 33-Jährigen Schläge, der daraufhin zu Boden fiel und in der Folge auch die 31-Jährige zu Sturz kam. Beide wurden dabei leicht verletzt.

Der Aggressor verlies die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung. Eine sofort nach Bekanntwerden des Geschehens eingeleitete Fahndung der Polizei Aschaffenburg verlief bislang ohne Erfolg. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Die Beamten ermitteln wegen Körperverletzung und suchen mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann und möglichen Zeugen:

Der Flüchtige Mann hatte eine kräftige Statur, war dunkel gekleidet und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Basecap.

Zeugen die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/ 857-2230 zu melden.

Exhibitionist an See aufgetreten - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend hat ein noch unbekannter Mann im Bereich des Badesees im Beisein von zwei Frauen an seinem Glied manipuliert und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei Obernburg ermittelt.

Der Vorfall hat sich am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr im Leerweg an einer Landzunge rund um den Badesee ereignet. Die 19-jährigen Frauen waren mit ihrem Hund spazieren, als sie einen Mann bemerkten, der in Blickrichtung der Beiden hinter Sträuchern an seinem Glied manipulierte.

Auf Ansprache der Frauen flüchtete der Unbekannte zu Fuß über den Fußgängertunnel in Richtung "Silbersee". Gesprochen hatte der Flüchtige nicht.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 170 cm groß bei schlanker Statur

Schätzungsweise 40 Jahre alt

Trug eine dunkelblaue kurze Hose, ein babyblaues Longsleeve und eine hellblaue Basecap

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Ladung auf A3 verloren - Nachfahrende Fahrzeuge beschädigt - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Donnerstagnachmittag hat ein Lkw auf der A3 Teile seiner Ladung verloren und dadurch andere Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Der 62-Jährige war mit seinem Sattelzuggespann in Richtung Süden unterwegs, als er eine Metallstange von seinem Anhänger verlor. Insgesamt sieben Fahrzeuge sind in der Folge über das Hindernis gefahren und haben Beschädigungen davongetragen. Die Schäden liegen bei schätzungsweise rund 2000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Lkw-Fahrer meldete sich nach kurzer Zeit selbst bei der Polizei und teilte den Verlust seiner Ladung mit. Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten die Beamten der Verkehrspolizei leider feststellen, dass die benötigte Fahrerlaubnis des Mannes nicht mehr gültig war. Er musste für die Weiterfahrt einen anderen Fahrer organisieren.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde von der Polizei eingeleitet.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 15:00 Uhr, und Donnerstag, 08:00 Uhr, hat ein Unbekannter ein orange-schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" aus einer Garage in der Fuggerstraße entwendet. Der Täter hatte sich offensichtlich zuvor Zugang zu dem passenden Garagenöffner verschafft, der sich im Inneren eines daneben parkenden Autos befand und das Tor damit geöffnet.

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 06:40 Uhr, wurde der Zaun einer Firma in der Daimlerstraße angefahren und beschädigt zurückgelassen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 15:00 Uhr, wurde ein Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand im Bereich "Breite Wiesenweg" und Mühlweg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bereits am Montag den 13. April ist Mitarbeitern auf einer Baustelle in der Erlenbacher Straße das Fehlen eines großen Werbebanners eines Küchenstudios aufgefallen. Es wurde offensichtlich entwendet. Der Tatzeitraum lässt sich nicht näher eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.