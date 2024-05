POSTBAUER-HENG. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Am Montagvormittag wurde ein Rollstuhlfahrer von vermeintlichen Spendensammlern mit einer Waffe bedroht und um mehrere hundert Euro gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag, 20. Mai, erhielt ein über 80-jähriger Rollstuhlfahrer aus Postbauer-Heng Besuch von zwei Männern, die vor gaben Spenden zu sammeln. Bei ihrer ersten Anfrage übergab der Senior 50 Euro für einen vermeintlich guten Zweck an die beiden Spendensammler. Bei ihrem zweiten Besuch gingen die beiden Männer sofort in die Wohnung, durchsuchten diese und nahmen unberechtigterweise mehre hundert Euro Bargeld an sich. Als der Geschädigte sie aufforderte, das Geld zurückzugeben, wurde dieser mit einem nicht näher bekannten Gegenstand bedroht und die Täter flüchteten letztlich samt Beute in einem dunklen Pkw Kombi.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger Nr. 1:

Männlich

Ca. 175 cm groß

Ca. 50 Jahre alt

Schlanke Statur

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Tatverdächtiger Nr. 2:

Männlich

Ca. 170 groß

Ca. 50 Jahre alt

Schlanke Statur

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen bezüglich eines Raubdelikts übernommen.

Zur Ergreifung der Tatverdächtigen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sind Ihnen am Montagvormittag in Postbauer-Heng Personen aufgefallen, die auf die Beschreibung passen könnten? Haben sie einen verdächtigen dunklen Pkw Kombi in der Nähe der Lorenzer / Schulstraße bemerkt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.