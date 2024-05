LINDAU/WASSERBURG. Bereits am 17.05.2024 führte eine angezeigte Bedrohung zu einem größeren Polizeieinsatz. Einsatzkräfte durchsuchten drei Objekte in Lindau und Wasserburg. Hierbei fanden sie zwei Schusswaffen und Betäubungsmittel.

Am 17.05.2024 zeigte ein 42-Jähriger eine vorangegangene Bedrohung durch einen 60-Jährigen bei der Kriminalpolizei in Lindau an. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass ein 60-Jähriger Beschuldigter womöglich Zugriff auf Schusswaffen haben könnte.

Auf Grundlage eines durch die Staatsanwaltschaft Kempten erwirkten Durchsuchungsbeschlusses durchsuchte eine Vielzahl von Einsatzkräften, darunter auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei, drei Objekte in Lindau und Wasserburg. Hierbei fanden die Beamten neben rund 100 Marihuanapflanzen auch 800 Gramm Marihuana und zwei Schusswaffen samt Munition. Die aufgefundenen Waffen und Betäubungsmittel stellten die Beamten vor Ort sicher.

Derzeit ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen zwei männliche Personen im Alter von 42 und 60 Jahren wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Anbaus von Cannabis in einer nicht geringen Menge. Gegen den 60-Jährigen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zudem wegen Bedrohung und eines Vergehens nach dem Waffengesetz ermittelt. (KPS Lindau)

