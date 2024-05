1089 – Gefälschte 20-Euro-Scheine

Augsburg - Derzeit tauchen regelmäßig falsche 20-Euro-Scheine im Stadtgebiet auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereits seit mehreren Wochen werden der Polizei falsche 20-Euro-Scheine gemeldet, welche in Augsburg im Umlauf sind. Meistens fallen die Fälschungen in Geschäften auf. Mittlerweile sind der Polizei rund 40 derartige Vorfälle bekannt. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Dabei stellte sich ein Zusammenhang der Taten heraus, da die falschen 20-Euro-Scheine stets die identische Seriennummer aufweisen.

Die Polizei bittet vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Geschäften, derzeit auch bei 20-Euro-Scheinen genau hinzuschauen. Bei einem Verdachtsfall soll gleich die Polizei unter der 110 verständigt werden.

Grundsätzlich rät die Polizei:

Prägen Sie sich die Banknoten und deren Sicherheitsmerkmale gut ein.

Lassen Sie sich nicht von dem oberflächlich echt erscheinenden Aussehen täuschen, sondern achten Sie auf die Sicherheitsmerkmale.

Nehmen Sie sich bei der Annahme von Geld die Zeit, dieses hinreichend zu prüfen.

Kontrollieren Sie nicht nur ein Sicherheitsmerkmal, sondern überprüfen Sie immer mehrere Merkmale.

Zur Echtheitsprüfung eignet sich insbesondere die Zuhilfenahme einer zweifelsfrei echten Banknote zum Abgleich mit einer als falsch verdächtigen Banknote.

Für weitere Informationen empfehlen wir die Homepage des BKA:

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/Falschgeld/falschgeld_node.html

1090 – Einbrüche in zwei Firmen

Innenstadt - In dieser Woche brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte in die Büroräume zweier Firmen ein und entwendeten Bargeld. Zudem entstand Sachschaden am Gebäude.

In der Zeit von Mittwoch (22.05.2024), 20.30 Uhr, bis Donnerstag (23.05.2024), 08.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Firmen in der Karlsstraße. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter Bargeld und flüchteten anschließend. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1091 – Versuchter Einbruch in Firma

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024), 17.30 Uhr bis Donnerstag (23.05.2024), 08.00 versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumen einer Firma in der Hermannstraße zu verschaffen.

Am Gebäude entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1092 – Sachbeschädigungen an Autos

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (23.05.2024), 07.50 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter die beiden rechten Reifen eines auf der Straße parkenden blauen 3er BMWs in der Königsberger Straße. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024) bis Donnerstag (23.05.2024), 05.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter insgesamt sechs Autos am Barthshof. Der unbekannte Täter brach die Spiegel der Autos ab und verkratzte diese. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1093 – Motor-Roller entwendet

Oberhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (23.05.2024), 11.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen in einem Hof abgesperrten Roller in der Kiesowstraße. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

1094 – Auffahrunfall

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstagabend (23.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen und einer 25-jährigen Autofahrerin.

Gegen 20.00 Uhr fuhr die 58-Jährige mit ihrem Opel auf der Donauwörther Straße in Richtung Süden und bremste zum Abbiegen in die Neuhoferstraße ab. Dies bemerkte die 25-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr der 58-Jährigen auf. Der Opel der 58-jährigen Frau wurde durch den Zusammenstoß in einen am Straßenrand parkenden Mazda geschoben.

Durch den Unfall wurde die 58-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

1095 – Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) fuhr ein 31-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-Jährigen in der Zugspitzstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden dessen Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 31-Jährigen.

1096 – Fahrt unter Drogeneinfluss

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) fuhr ein 18-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit seinem Auto.

Gegen 12.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 18-Jährigen in der Bürgermeister-Ulrich-Straße. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden dessen Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den 18-Jährigen.

1097 – Nach Unfall geflüchtet

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024) bis Donnerstag (23.05.2024) fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen weißen Ford Transit in der Waibelstraße und entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Gegen 18.00 Uhr stellte ein 26-Jähriger seinen Ford am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Tag gegen 10.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Unfallschaden an der linken hinteren Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1098 – Unbekannter tritt Glasscheibe ein

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (23.05.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Hauseingangstüre in der Neuburger Straße.

Gegen 15.50 Uhr trat der unbekannte Täter die Glasscheibe der Hauseingangstüre ein und entfernte sich daraufhin.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175cm, stämmig, dunkelblonde kurze Haare, lange graue Jogginghose, Gucci-Bauchtasche

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1099 – Leichtkraftrad beschädigt

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (20.05.2024) bis Donnerstag (23.05.2024), 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Front eines Leichtkraftrades der Marke Piaggio in der Ottostraße. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1100 – Auseinandersetzung im Lebensmittelgeschäft

Inningen – Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einem Lebensmittelgeschäft in der Bobinger Straße.

In dem Lebensmittelgeschäft beobachtete eine 67-jährige Frau gegen 14.00 Uhr, wie ein Kind Gegenstände aus einem Regal räumte und auf den Boden warf. Daraufhin sprach die Frau den Vater des Kindes auf das Verhalten an. Im weiteren Verlauf holte er die Mutter des Kindes hinzu. Diese zog die 67-jährige Frau an den Haaren und zog ihr anschließend ein Bein weg, wodurch sie zu Boden fiel. Hierbei erlitt sie eine Schwellung am Kopf. Die unbekannte Mutter flüchtete anschließend mit zwei männlichen Personen und dem Kind in einem roten Fahrzeug.

Die unbekannte Frau wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

südländische Erscheinung, lange dunkelblonde Haare (möglicherweise eine Perücke), graues längeres Oberteil (vermutlich ein Kleid)

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder die Täterin beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1101 – Angriff im Siebentischwald

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) spazierte ein 23-jähriger Mann im Siebentischwald und wurde von einem unbekannten Mann angegriffen.

Am Donnerstagabend spazierte der 23-jährige Mann durch den Siebentischwald, als er aus dem Nichts von einem unbekannten Mann mit einem länglichen Gegenstand auf den Oberschenkel geschlagen wurde. Der 23-jährige Mann flüchtete in das nahegelegene Krankenhaus. Vom unbekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Eine Personenbeschreibung war aufgrund der Dunkelheit nicht möglich. Eine sofort durchgeführte Tatortbereichsfahndung durch die Polizei verlief erfolglos.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder den Täter beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1102 – Fahrt ohne Helm mit gestohlenem Roller

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) wurde der Polizei mitgeteilt, dass drei Jugendliche ohne Helm auf einem Roller in der Zugspitzstraße unterwegs waren.

Bei der anschließenden Kontrolle der Polizei in einem nahegelegenen Park konnten drei 14-jährige Jugendliche in der Nähe eines abgestellten Rollers festgestellt werden. Bei der Überprüfung des Versicherungskennzeichens stellte sich heraus, dass dieses nach Verlust zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Eigentümer des Rollers ist derzeit noch nicht bekannt. Der Roller wurde von der Polizei sichergestellt.

Gegen die drei Jugendlichen wird wegen Diebstahls, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Verkehrsordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung ermittelt.