VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am 7. Oktober 2023 kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 40-jährige Frau in Vilseck. Die Ermittlungsgruppe „Garten“ der Kriminalpolizei Amberg hat die Bearbeitung des Falls übernommen und konnte am 18. Mai im Zuge eines erneuten Hausfriedensbruchs einen Tatverdächtigen festnehmen. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am 7. Oktober, gegen 01:35 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann das Wohnhaus einer 40-jährigen Frau in einer Wohnsiedlung in Vilseck und berührte sie unsittlich im Intimbereich. Aufgrund der Gegenwehr der geschädigten Frau ließ der unbekannte Mann dann ab und flüchtete. Daraufhin gründete die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungsgruppe (EG) „Garten“, die die Ermittlungen in diesem Falls übernommen hat.

Am Samstag, den 18. Mai, kam es gegen 01:45 Uhr, zu einem erneuten Hausfriedensbruch in Vilseck. Anwohner teilten der Polizei mit, dass sich eine Person auf ihrem Grundstück aufhielt und gegen Fensterscheiben klopfte. Aufgrund der schnellen Alarmierung gelang es der einer zivilen Streifenbesatzung der Polizei im Zuge der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen einen 35-jährigen Rumänen festzunehmen. Gegenüber der Polizei gestand der Tatverdächtige den aktuellen Hausfriedensbruch sowie die zurückliegende Tat am 7. Oktober 2023.

Der 35-Jährige wurde am 19. Mai einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Schwandorf vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl, woraufhin der tatverdächtige Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen der EG Garten sind noch nicht abgeschlossen und laufen weiterhin auf Hochtouren.