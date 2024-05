795. Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen auf Friedhöfen – Stadt- und Landkreis München

Seit Jahresbeginn kam es im Bereich des Polizeipräsidiums München wiederholt zu Diebstählen auf Friedhöfen.

Insbesondere auf größeren Friedhöfen, wie z. B. der Wald-, West-, Ost- und Nordfriedhof sowie dem Friedhof am Perlacher Forst wurden zahlreiche entwendete Gegenstände verzeichnet. Einzelne Diebstähle wurden auch auf kleineren Stadtteilfriedhöfen, wie z. B. Nymphenburg, Gräfelfing und Neukeferloh verübt.

Aufgrund dessen wurden die betreffenden Friedhöfe verstärkt bestreift, wobei unter anderem die Polizeireiterstaffel eingesetzt wurde.

Entwendet wurden überwiegend Gegenstände aus Kupfer, Messing und/oder Bronze. Hierbei handelte es sich zumeist um kleinere Grablaternen und/oder kleinere Behältnisse (z. B. Vasen, Schalen). Gewaltsam entfernt wurden aber auch größere, hochwertige Plastiken/Skulpturen (z. B. Kreuze, Engelsfiguren, Tierplastiken). Hierbei wurden auch Sicherungs-/Befestigungseinrichtungen mittels eines Winkelschleifers oder einer Säge durchtrennt.

Insgesamt wurden dieser Serie bislang rund 80 Taten zugeordnet. Der Gesamtschaden beläuft sich bislang auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Münchner Polizei führt diesbezüglich intensive Ermittlungen durch und bittet die Bevölkerung um Mithilfe:

• Insbesondere werden Besitzer von Grabmälern, auf denen sich größere Kreuze und/oder Bronzeplastiken/Skulpturen befinden gebeten, ihre Grabstätten aufzusuchen und beim Fehlen der entsprechenden Gegenstände unverzüglich Strafanzeige bei einer Polizeidienststelle zu erstatten.

• Erste Ermittlungserfolge haben bereits zur Sicherstellung von einigen wenigen Kreuzen und Bronzeplastiken sowie Kupferkesseln geführt. Wer kann Auskunft zur Herkunft dieser markanten Plastiken geben?

• Die Münchner Polizei warnt zudem dringend vor dem Ankauf solcher Gegenstände, sofern die Verkäufer keine Eigentumsnachweise oder Grabauflösungsaufträge vorlegen können. Sollten solche Gegenstände bereits angekauft worden sein, bitten wir die Erwerber, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

796. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 23.05.2024, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Opel auf der Triester Straße in Richtung der Wageneggerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 14 verließ eine 9-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad zeitgleich ein rechtsseitig der Fahrbahn gelegenes Grundstück und fuhr anschließend an einem dort geparkten Fahrzeug vorbei auf die Fahrbahn der Triester Straße.

Der 26-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Kind kam. Die 9-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und verletzte sich. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Das Kind wurde im Beisein der Mutter vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Pkw und an dem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

797. Zwei Täterfestnahmen nach gefährlicher Körperverletzung – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 23.05.2024, gegen 19:30 Uhr, geriet ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Dachau mit einem 16-Jährigen mit französisch-algerischer Staatsangehörigkeit ohne Wohnsitz in Deutschland und einem 17-Jährigen mit Wohnsitz in Waldkraiburg aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten der 16- und 17-Jährige auf den 27-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen.

Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte umgehend die Polizei. Die zwei Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später durch die eingesetzten Polizeikräfte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 27-Jährige erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die zwei Tatverdächtigen wieder entlassen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

798. Fahrzeugbrand – Au

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 03:30 Uhr, verständigte ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf der Polizei und teilte mit, dass sein Pkw Mercedes brennt.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr München begaben sich umgehend zur Einsatzörtlichkeit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich das Fahrzeug in Vollbrand. Jedoch konnte die Feuerwehr die Flammen nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen und den Brand kurze Zeit später komplett löschen.

An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

799. Körperverletzungsdelikt – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 23:30 Uhr, hielt sich eine Gruppe von sieben Personen im Alter von 20 bis 28 Jahren im Bereich vor einer Gaststätte in der Maxvorstadt auf. Zeitgleich verließ eine Personengruppe mit zehn Unbekannten eben diese Gaststätte über einen Seiteneingang. Die bislang unbekannten Personen trafen auf die sieben anderen Personen und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Diese eskalierte und einer der unbekannten Männer griff einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München aus der ersten benannten Gruppe körperlich an. Der 27-Jährige wurde von einer weiteren unbekannten männlichen Person geschlagen und ging daraufhin zu Boden. Zunächst konnte er sich dann in einen weiteren Außenbereich der Gaststätte flüchten, wo er aber von der unbekannten Gruppe eingeholt und abermals zu Boden geschlagen wurde. Am Boden liegend wurde der 27-Jährige weiterhin getreten und geschlagen.

Ein 20-Jähriger, ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger aus der erstgenannten Gruppe (alle mit Wohnsitz in München) versuchten schlichtend einzugreifen, wurden allerdings ebenfalls von Personen der unbekannten Gruppe geschlagen. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernte sich die unbekannte Gruppe in unbekannte Richtung.

Der 27-Jährige erlitt diverse Verletzungen im Gesichts- und im Rückenbereich. Der 26-Jährige hatte ebenfalls Verletzungen im Gesichtsbereich. Beide begaben sich selbstständig zur Abklärung in ein Krankenhaus. Auch der 20-Jährige und der 28-Jährige erlitten Verletzungen im Gesichtsbereich, welche aber keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte).

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, schwarze Haare, Bart, ca. 170 cm groß, bekleidet mit einem olivgrünen Trainingsanzug der Marke Adidas

Täter 2:

Männlich, schwarze Haare, Bart, ca. 170 cm groß, roter Trainingsanzug

Täter 3:

Männlich, schwarze Haare, Bart, ca. 170 cm groß, schwarzes T-Shirt

Täter 4:

Männlich, schwarze Haare, Bart, ca. 170 cm groß

Täter 5 bis 10:

Keine nähere Beschreibung möglich

Alle Täter werden auf ein Alter von etwa 20 Jahren geschätzt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Arnulfstraße, Zirkus-Krone-Straße, Herbststraße und Hopfenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

800. Brandfall – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 23.05.2024, gegen 09:40 Uhr, meldete ein Passant dem Notruf einen Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Gollierstraße.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass eine Wohnung im 5. Obergeschoss brannte. Die Feuerwehr öffnete gewaltsam die Wohnungstür und konnte den Brand in der Küche löschen.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Bis auf die Brandwohnung wurde das Haus nicht beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Im Laufe der Löscharbeiten kehrte der 35-jährige Bewohner der Wohnung zurück.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 13 (Branddelikte).