Rund 10 Kilogramm Kokain stellten Beamte der Grenzpolizeistation (GPS) Kreuth bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Bundesautobahn 8 sicher.

Am Sonntag, den 5. Mai 2024, gegen 18:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der GPS Kreuth einen Seat mit belgischer Zulassung am Parkplatz „Seehamer See“ an der A 8 in Richtung Salzburg, besetzt mit einem 45-jährigen belgischen Staatsangehörigen. Im Rahmen der Kontrolle konnten rund 10 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der Stofftest reagierte positiv auf Kokain.

Der belgische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz anordnete.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Südbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München hat die weiteren Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.