PP SCHWABEN SÜD/WEST. Betrüger brachten einen 68-Jährigen und eine 43-Jährige um einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Betrüger gaben sich jeweils als vermeintliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens aus. Die Polizei warnt vor der bekannten Masche und gibt Tipps, wie Sie sich richtig verhalten.

Falsche Bedienstete? | So agieren die Betrüger!

Die Polizei warnte in den letzten Jahren auf vielfältige Weise vor den Gefahren des Callcenter- und Onlinebetruges und klärte potentielle Opfer über die Vorgehensweise der Betrüger auf. Die meisten Menschen wissen inzwischen über diese Betrugsformen Bescheid. Dennoch gelingt es den professionellen Betrügern immer wieder, Menschen um große Geldbeträge zu bringen. Dabei können die Opfer der Betrüger Menschen aller Altersgruppen sein.

Auf dem PC der Geschädigten erscheinen in der Regel Warnhinweise eines Softwareunternehmens, welche die Geschädigten auf einen Virusbefall oder einen Hackerangriff hinweisen. Diese Meldungen enthalten eine angebliche Hotline-Rufnummer über die sich die Geschädigten zur Problemlösung melden sollen.

Hinter der Nummer steht jedoch nicht das angegebene Software-Unternehmen, sondern professionelle Betrüger.

Diese fordern ihre vermeintlichen Opfer im weiteren Gespräch entweder dazu auf, einen Fernzugriff auf ihren PC zu gewähren, oder persönliche Daten und Kontoinformationen preiszugeben. In der Folge tätigen die Betrüger Überweisungen von den Konten der Geschädigten, oder sie fordern Geschädigte auf, Codes von Bezahlkarten zu übermitteln.

Hierdurch entstehen den Geschädigten oftmals nicht unerhebliche Vermögensschäden.

Die aktuellen Fälle im Bereich Schwaben Süd/West

Der Fall aus Kempten

KEMPTEN. Beim Hochfahren seines Laptops erhielt ein 68-Jähriger am 17.05.2024 eine Meldung, dass sein Computer „gehackt“ worden sei. Der Mann rief daraufhin bei der angezeigten Nummer an und sprach mit einem angeblichen Mitarbeiter eines namhaften Softwareunternehmens, welcher nur gebrochen deutsch sprach. Auf Aufforderung gab er seine IBAN an den unbekannten Täter weiter. Dieser wies ihn zudem an, Xbox-Gutscheinkarten zu kaufen und deren Nummer ebenfalls zu übermitteln. Als der 68-Jährige die Nummer der Karten übermittelt hatte, endete das Gespräch. Erst als er vom unbekannten Täter zurückgerufen und dieser ihn aufforderte, sich von seinen Nachbarn Geld zu leihen, wurde der Geschädigte misstrauisch und wandte sich an die Polizei. Dem 68-Jährigen entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (PI Kempten)

Der Fall aus Neu-Ulm

NEU-ULM. Nachdem bei einer 43-jährigen Frau am Dienstag, den 21.05.2024 die Meldung über einen Virus auf ihrem PC erschien, kontaktierte sie die in der vermeintlichen Warnmeldung angezeigte Hotline-Nummer. Im Verlauf des Gespräches gewährte sie dem angeblichen Mitarbeiter eines namhaften Softwareunternehmens einen Fernzugriff auf ihrem PC. Weiter gab die Frau ihre Bankdaten und ihre E-Mail-Adresse an den unbekannten Täter weiter. Der Täter veränderte den Online-Banking-Account derart, dass ein Betrug augenscheinlich nicht zu erkennen war. Der unbekannte Täter tätigte so mehrere unberechtigte Abbuchungen. Der Frau entstand durch die betrügerischen Abbuchungen ein Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich. (PI Neu-Ulm)

Tipps und Hinweise der Polizei!

Seriöse Unternehmen nehmen keinen unaufgeforderten Kontakt zu Ihnen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Rufen Sie keine angezeigten Service-Rufnummern bei einem angeblichen Virusbefall an.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten an Dritte heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Falls Sie betroffen sind:

Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet. Ändern Sie über einen zweiten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen.

Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

WICHTIG: Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

