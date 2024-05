ILLERTISSEN-JEDESHEIM. Am 23.05.2024 kam es im Bereich der Kreisstraße NU 5 zu einem Vorfahrtsverstoß. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen verletzt.

Am Donnerstagmittag, gegen 11.30 Uhr, fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw auf dem Neuen Weg von Jedesheim kommend in östlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Kreisstraße NU 5 hatte sie eine Stoppstelle zu beachten. Beim Einfahren in die Kreisstraße nahm die 56-Jährige jedoch einer 67-jährigen Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug von Illertissen in Richtung Unterroth unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam hierbei zur Kollision der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls lösten in beiden Pkw die Airbags aus. Die 67-Jährige konnte trotz eines versuchten Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Auto der 56-Jährigen landete nach der Kollision mit der Fahrzeugfront in einem angrenzenden Straßengraben. Der Pkw der Unfallgegnerin kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 56-Jährige trug mittelschwere Verletzungen davon. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die leicht verletzte 67-Jährige Unfallgegnerin kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Die beiden Pkw waren nicht mehr Fahrbereit. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Illertissen war die Kreisstraße NU 5 für etwa 90 Minuten gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Jedesheim und Illertissen unterstützten die Beamten. Gegen die 56-Jährige Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein. (PI Illertissen)

