SCHWANDORF. LKR. SCHWANDORF. Am Mittwochnachmittag übergab eine ältere Dame mehrere tausend Euro an einen vermeintlichen Polizeibeamten, der sie zuvor bezüglich einer Notlage ihrer Tochter getäuscht hatte. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, 23. Mai, erhielt eine Seniorin aus Schwandorf einen Anruf von einem bisher unbekannten Täter. Dieser gab sich als Polizist aus und erklärte der Dame, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Inhaftierung ihrer Tochter zu vermeiden, sei eine Zahlung von 65.000 Euro nötig. Durch hohen emotionalen Druck überzeugte der Betrüger die Seniorin von seiner Masche. Die Frau übergab schließlich einen niedrigen 5-stelligen Eurobetrag an einen Abholer an ihrer Wohnadresse.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Halblange blonde Haare

Schwarzer Jogginganzug

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Haben sie am Mittwoch gegen 13:30 Uhr in Klardorf bei Schwandorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Dann melden Sie sich als Zeuge unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Bei diesen sogenannten Callcenter-Betrügen handelt es sich mittlerweile um eine weitverbreitete Betrugsmasche. Auch im Raum Schwandorf kam es gestern neben dem oben genannten Fall noch zu weiteren Versuchstaten.

Zum Schutz vor den Betrügern gibt die Polizei die folgenden Hinweise: