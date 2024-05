Fürstenfeldbruck, 23.05.2024 - Am Montag, den 20.05.2024 trat in Fürstenfeldbruck ein Exhibitionist in Erscheinung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Die 40-jährige Geschädigte joggte auf dem Fuß-/Radweg neben der B2 von Puch aus in Richtung Mammendorf, als ihr auf Höhe der Augsburger Straße, kurz vor 16.00 Uhr ein männlicher Fahrradfahrer entgegenkam.

Der Mann hatte sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt und hielt es mit einer Hand fest. Während des Vorfalls versuchte er Blickkontakt zu der Frau herzustellen. Als der unbekannte Täter bereits an der Mammendorferin vorbeigefahren war, hielt er einige Meter weiter an, drehte er sich zu ihr um und suchte erneut Blickkontakt.

Kurz darauf fuhr er mit seinem Fahrrad weiter.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, durchschnittliche Statur, west-/nordeuropäischer Typ, bekleidet war er mit einem lockeren karierten Hemd und einer hellen knielangen Hose, er trug ein helles gebogenes Cap

Beim Fahrrad handelt es sich um ein silbernes oder schwarzes Herren Cityrad ohne Korb oder angebrachte Spiegel.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, denen dieser Mann ebenfalls begegnet ist oder die sonstige Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen machen können, sich unter Tel. 08141/612-0 zu melden.