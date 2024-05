Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Donnerstagmorgen, um 00:55 Uhr, wurden an drei Pkw in der Lindenallee verschiedene Scheiben eingeschlagen. Ein Zeuge hatte laute Geräusche gehört. Der oder die Täter sind unerkannt entkommen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch wurde zwischen 08:40 Uhr und 16:20 Uhr ein graues E-Bike vom Bahnhofsvorplatz in der Ludwigstraße entwendet. Das Damenrad der Marke "Scott" war an einem Fahrradständer angekettet.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 10:45 Uhr, wurde ein schwarzer VW Caddy bei einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt. Das Auto war in der Industriestraße am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 08:45 Uhr, wurde ein schwarzer Skoda Octavia an der Heckstoßstange angefahren. Das Fahrzeug war in der Martin-Luther-Straße abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Samstag und Dienstag wurde in der Straße "Am Mühlrain" der Fahrrad-Akku samt Abdeckung eines Rades der Marke "Stevens" entwendet. Die Tatzeit kann aktuell nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.