786. Politisch motivierte Schmierschriften; Festnahme eines Tatverdächtigen – Hadern

Am Montag, 20.05.2024, konnten gegen 13:50 Uhr, auf einem Friedhof politische Graffitis an einem Grabstein durch im Rahmen ihrer Streifentätigkeit anwesende Polizeibeamte festgestellt werden. Die Schmierschriften stehen im Bezug zum Ukrainekrieg.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger noch im Bereich des Friedhofs angetroffen werden. Es handelt sich hierbei um einen 38-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wird nun wegen Sachbeschädigung angezeigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 45 (Politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

787. Politisch motivierte Schmierschriften – Bogenhausen

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 15:00 Uhr, meldete eine Passantin politische Schmierereien, die im Kontext zum Nationalsozialismus stehen, im Bereich der Max-Joseph-Brücke. Die alarmierte Streife konnte die Schmierereien unkenntlich machen. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Joseph-Brücke, Neuberghauser Straße, Mauerkircherstraße und Montgelasstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

788. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person verletzt – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 22.05.2024, gegen 22:30 Uhr, fuhr eine 20-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach in einem Subaru Pkw auf der Nelkenstraße in Richtung der Stadionstraße.

Zeitgleich fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Nissan Pkw auf der Feldstraße ebenfalls in Richtung Stadionstraße.

Im Kreuzungsbereich zur Stadionstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Pkw des 48-Jährigen gegen einen Hydranten geschleudert, welcher sich vor einem Mehrfamilienhaus in der Stadionstraße befand.

Der Hydrant brach und es trat unkontrolliert eine größere Menge an Wasser aus. Der Keller und der Aufzugsschacht des Mehrfamilienhauses wurden damit geflutet. Die Freiwillige Feuerwehr behob den Schaden am Hydranten und pumpte den Keller aus. Wie hoch der Sachschaden in den Kellerabteilen ist, konnte bislang nicht ermittelt werden. Am Pkw des 48-Jährigen entstand ein mittlerer Sachschaden und der Pkw der 20-Jährigen wurde total beschädigt.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der 48-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

789. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Sendling

Am Mittwoch, 22.05.2024, gegen 15:30 Uhr, führte ein 25-Jähriger aus Usbekistan Arbeiten auf einer Lkw-Ladefläche in der Schertlinstraße auf Höhe der Hausnummer 17 durch.

Zeitgleich fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw auf der Schertlinstraße in Richtung der Helfenriederstraße.

Als er an dem am westlichen Straßenrand geparkten Lkw vorbeifuhr, sprang der 25-Jährige in diesem Moment von der Ladefläche auf die Straße. Der 52-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den 25-Jährigen. Der 25-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

790. Aggressionsdelikt durch unbekannten Radfahrer – Au

Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 19:30 Uhr, ging eine 43-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München auf der Ludwigsbrücke stadteinwärts. Zu dieser Zeit kam von hinten ein ihr unbekannter Radfahrer und fuhr an ihr vorbei.

Unmittelbar danach hielt der Radfahrer aus noch unbekannten Gründen an und kam auf die 43-Jährige zu. Er beleidigte sie, nahm sein Fahrradschloss aus Metall in seine Hand und schlug damit in Richtung ihres Kopfes.

Die 43-Jährige konnte den Angriff mittels ihres mitgeführten Regenschirms abwehren und blieb unverletzt. Unter weiteren Beschimpfungen stieg der Täter wieder auf sein Fahrrad und konnte unerkannt entkommen. Die 43-Jährige verständigte zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, Bart und Brillenträger; bekleidet mit einer gelb-braunen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigsbrücke (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

791. Politisch motivierte Schmierschriften – Englischer Garten

Am Dienstag, 21.05.2024, gegen 19:00 Uhr, meldete ein Passant antisemitische Schmierereien, die im Kontext zum Nationalsozialismus stehen, im Bereich der Fahrradbrücke über die Ifflandstraße. Die alarmierte Streife konnte die Schmierereien unkenntlich machen. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat vor der Feststellzeit im Bereich der Fahrradbrücke über die Ifflandstraße, kurz vor dem Mittleren Ring (Englischer Garten), Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

792. Sachbeschädigung an Büro – Westend

In der Nacht von Montag, 20.05.2024, 21:00 Uhr, auf Dienstag, 21.05.2024, 08:50 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Schaufensterscheibe eines Büros mittels eines Steins beschädigt. Der unbekannte Täter konnte im Anschluss unerkannt flüchten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über eintausend Euro.

Das Kommissariat 43 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Parkstraße, Schwanthalerstraße, Ligsalzstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

793. Diebstahl aus Krankenhaus; Täterermittlung – Haidhausen

Am Dienstag, 25.07.2023, im Zeitraum von 03:50 Uhr bis 04:05 Uhr, hebelte eine männliche Person zwei Kaffeeautomaten in der Mensa eines Krankenhauses auf und entwendete Bargeld in einem geringen zweistelligen Bereich. Im Anschluss konnte sich der unbekannte Täter unbemerkt vom Tatort entfernen.

Anhand eines Überwachungsvideos konnte mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes eine biometrische Lichtbildrecherche durchgeführt werden, welche zu einem Tatverdächtigen führte. Es handelt sich hierbei um einen 36-jährigen mit deutsch-brasilianischer Staatsangehörigkeit mit unbekanntem Wohnsitz. Der Aufenthaltsort ist bislang nicht bekannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.