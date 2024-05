NÜRNBERG. (537) Am Freitagabend (17.05.2024) entwendete ein unbekannter Täter zwei Katzen, die jeweils in einer Transportbox auf dem Gehweg in Langwasser standen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Besitzerin der Tiere stellte die beiden Transportboxen, in welchen sich jeweils eine Katze befand, für wenige Minuten auf dem Gehweg in der Striegauer Straße ab. Grund hierfür war, dass ihr Fahrzeug nicht mehr angesprungen war und sie den Pannendienst verständigen musste.

Im Zeitraum von 18:45 Uhr bis 19:00 Uhr entwendete ein Unbekannter die beiden Boxen samt der Katzen sowie Katzenstreu.

Bei den Tieren handelte es sich um eine Britische Kurzhaar-Hauskatze mit grauem Fell und eine weiße Mischlings-Hauskatze.

Die Besitzerin meldete den Diebstahl umgehend der Polizei. Die ermittelnde Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet nun um Zeugen der Tat bzw. um Hinweise zum Verbleib der Tiere unter der Rufnummer 0911 9482-0.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl