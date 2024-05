PASSAU. Bereits am 19.05.2024, wurde seitens der Polizeiinspektion Passau von einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall in Passau, Stadtteil Patriching, berichtet. Der Unfall ereignete sich am Samstag, den 18.05.2024, gegen 09:00 Uhr. Eine 73-jährige Frau parkte ihr Auto. Die 73-jährige Frau begab sich anschließend hinter ihr Fahrzeug und bemerkte nicht, dass das Fahrzeug wegrollte. Sie wurde anschließend von dem Fahrzeug mit dem Heck erfasst und unter dem Auto liegend über die Fahrbahn mitgeschleift. Die Frau wurde von der Feuerwehr geborgen und ist mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden.

Die 73-jährige Frau verstarb am Mittwoch, den 22.05.2024, in einem Krankenhaus aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen, welche durch den Verkehrsunfall verursacht wurden.

Veröffentlicht: 23.05.2024, 10.36 Uhr