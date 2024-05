NESSELWANG. Wie bereits berichtet, kam es in den Morgenstunden des 19.05.2024 zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Nesselwang. Nun fanden die Ermittler im abgebrannten Teil des Hauses eine tote Person.

Am späten gestrigen Nachmittag stießen die Ermittler der Kriminalpolizei Kempten, mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayer. Landeskriminalamtes, im Brandschutt des ausgebrannten Teiles des Wohnhauses auf die Leiche einer männlichen Person.

Die Klärung der Todesursache und ob es sich hierbei um den Wohnungsinhaber handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der aufgefundene Leichnam wird im Rahmen einer bevorstehenden Obduktion untersucht.

Angaben zur Brandursache kann die Polizei derzeit noch nicht manchen. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).