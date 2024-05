HENGERSBERG, LKR. DEGGENDORF. In den heutigen (22.05.2024) frühen Morgenstunden brach ein bislang unbekannter Täter in eine Tankstelle in der Schwanenkirchner Straße ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen nach verschaffte sich der unbekannte Täter gegen 02.45 Uhr durch Einschlagen eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Dort versuchte er den verbauten Tresor zu öffnen, was aber misslang. Der Unbekannte hielt sich circa eine Stunde im Gebäude auf, bevor er dieses mit zwei Säcken Zigaretten im Wert eines niedrigen 5-stelligen Eurobetrages wieder verließ. Zum unbekannten Täter liegen bislang keine Hinweise vor.

Noch vor Ort wurden die Ermittlungen, insbesondere Maßnahmen der Spurensicherung, von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen (Personen/Fahrzeuge) im Tatzeitraum im Bereich der Schwanenkirchner Straße geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 22.05.2024, 16.20 Uhr