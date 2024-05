REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang Unbekannte in einen Lebensmittelladen ein. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit vom 20.05.2024, 22:00 Uhr bis 21.05.2024, 11:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelladen in der Guerickestraße in Regensburg. Die Innenräume wurden durchwühl. Die Täter entwendeten Lebensmittel im zweistelligen Eurobereich und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.