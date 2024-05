HIRSCHAU. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Dienstag wurde der Polizei ein weiterer Einbruchsversuch in eine Bäckereifiliale in Hirschau bekannt. Derzeit wird von einem Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in Bäckereien im Bereich Amberg-Sulzbach ausgegangen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Samstagabend, 18. Mai und Dienstagmorgen, 21. Mai versuchte ein bisher unbekannter Täter sich mit einem Hebelwerkzeug Zutritt zu einer Bäckereifiliale eines Discounters in Hirschau zu verschaffen. Der Unbekannte scheiterte zwar an den Fenstern der Bäckerei, verursachte jedoch einen Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg prüft derzeit einen Zusammenhang zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen im Bereich Amberg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wenn Sie am Pfingstwochenende in der Nähe der Burgstraße in Hirschau verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, werden Sie gebeten sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg zu melden.